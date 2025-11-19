Film Leonardo DiCaprio erhält Hauptpreis beim Palm Springs Film Festival

Leonardo DiCaprio - September 2025 - Famous - One Battle After Another London Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 11:00 Uhr

Leonardo DiCaprio wird beim Palm Springs Film Festival mit einem Hauptpreis ausgezeichnet.

Der ‚The Revenant‘-Star erhält bei den Film Awards des Events, die am 3. Januar 2026 im Palm Springs Convention Center stattfinden, den Desert Palm Achievement Award, Actor. Der Festivalvorsitzende Nachhattar Singh Chandi gab bekannt, dass DiCaprio die Trophäe nach seiner spannenden Performance in Paul Thomas Andersons ‚One Battle After Another‘ verliehen wird.

„In ‚One Battle After Another‘ liefert Leonardo DiCaprio eine fesselnde und emotional aufgeladene Performance ab, in der er einen Mann verkörpert, der im Angesicht unablässiger Widrigkeiten an seine Grenzen gebracht wird“, sagte Chandi und überhäufte außerdem DiCaprios Karriere – zu der Rollen in ‚Titanic‘, ‚The Wolf of Wall Street‘ und ‚Inception‘ gehören – mit Lob. Er betonte, dass der Schauspieler seinen zahlreichen Figuren bisher immer eine ganz besondere Tiefe verliehen habe: „Im Verlauf seiner Karriere hat DiCaprio immer wieder neu definiert, was im Filmspiel möglich ist – er bringt emotionale Tiefe, künstlerische Integrität und furchtlosen Einsatz in jede Rolle ein.“

Die Nachricht über DiCaprios Auszeichnung folgt, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Michael B. Jordan bei den Film Awards den Icon Award erhalten wird und Adam Sandler mit dem Chairman’s Award ausgezeichnet wird.

Frühere Preisträger des Desert Palm Achievement Award in der Schauspielerkategorie sind unter anderem Riz Ahmed (‚Sound of Metal‘), Jeff Bridges (‚Crazy Heart‘), Adrien Brody (‚The Brutalist‘), Bradley Cooper (‚Silver Linings Playbook‘), Daniel Day-Lewis (‚There Will Be Blood‘), Adam Driver (‚Marriage Story‘), Colin Farrell (‚The Banshees of Inisherin‘), Colin Firth (‚The King’s Speech‘), Andrew Garfield (‚Tick, Tick… Boom!‘), Matthew McConaughey (‚Dallas Buyers Club‘), Cillian Murphy (‚Oppenheimer‘), Gary Oldman (‚Mank‘), Sean Penn (‚Milk‘), Brad Pitt (‚Moneyball‘) und Eddie Redmayne (‚The Theory of Everything‘).

In demselben Jahr, in dem sie den begehrten Preis gewannen, konnten Bridges, Brody, Day-Lewis, McConaughey, Murphy, Oldman, Penn und Redmayne anschließend auch den Oscar als Bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen. Das Palm Springs Film Festival findet vom 2. bis 12. Januar 2026 statt.