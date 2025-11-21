Musik Noah Kahan: Entspannt trotz ‚Einschlafkonzert‘-Image

Noah Kahan - o2 City Hall, Newcastle 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 14:00 Uhr

Noah Kahan stört es nicht, dass seine Musik als Einschlafkonzert bezeichnet wird.

Der 28-jährige Singer-Songwriter hat in den sozialen Medien zugegeben, dass er es „als Kompliment“ auffasst, wenn Leute seine Songs als langweilig bezeichnen, weil er eine „unterhaltsame und erholsame“ Zeit genießen würde, wenn es tatsächlich ein „Snoozing Festival“ gäbe.

Auf Instagram schrieb er: „Wenn Leute meine Musik als Einschlafkonzert bezeichnen, nehme ich das als Kompliment, denn für mich klingt ein echtes Einschlafkonzert nach Spaß und Erholung.“ Kahan scherzte auch darüber, dass sein Publikum während seiner Konzerte ein Nickerchen machen und nach seinem letzten Song „erfrischt und bereit zum Loslegen“ sein würde. Er fügte hinzu: „Alle dort schlafen einfach nebeneinander, sind erfrischt und bereit, loszulegen, nachdem meine zwei Stunden vorbei sind.“

Der Sänger hat in den letzten Jahren dank seines 2022 erschienenen Albums ‚Stick Season‘ und dessen Titelsong, der nach seiner viralen Verbreitung auf TikTok zu einem weltweiten Hit wurde, einen enormen Popularitätsschub erlebt. Der plötzliche Aufstieg des Stars wurde in einem noch titellosen Film festgehalten.