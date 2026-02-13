Stars Oliver Pocher und Pietro Lombardi: So viel Rente bekommen sie einmal

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 14:00 Uhr

Oliver Pocher und Pietro Lombardi sprechen über ihre Rentenansprüche.

Oliver Pocher und Pietro Lombardi gehören zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands – doch wie stehen ihre Aussichten für das Alter aus finanzieller Sicht?

Aktuell sorgt vor allem Pocher mit überraschenden Statements über sein späteres Rentenleben für Aufsehen. In der neuesten Ausgabe seines Podcasts ‚Die Pochers – frisch recycelt‘, den er seit kurzem zusammen mit seinem Mitbewohner Pietro Lombardi betreibt, verriet der Comedian, dass seine spätere staatliche Altersrente – basierend auf den bisherigen Zahlen seines Einkommens – eher bescheiden ausfallen wird. Trotz seiner langjährigen TV-Karriere und regelmäßigen Engagements rechnet Pocher mit rund 336 Euro monatlich, sobald er das Rentenalter erreicht. Grund dafür ist, dass Pocher nur zu Anfang seiner Karriere beim Musiksender VIVA in die Kasse eingezahlt hatte. Später arbeitete er ausschließlich freiberuflich.

Bei Pietro Lombardi liegen die Zahlen überraschend in einer ganz anderen Größenordnung. Der Sänger, der nach seinem Sieg bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘ ebenfalls bereits lange im Rampenlicht steht hat im Gegensatz zu seinem Kollegen über die Jahre hinweg kontinuierlich eingezahlt, weshalb er von seinen Rentenansprüchen aus der gesetzlichen Versicherung ziemlich profitieren wird. „Gehe ich heute in Rente, bekomme ich eine Rente von 2700 Euro!“, jubelt er im Podcast. Pocher kann diese Zahl kaum glauben, doch Lombardi erklärt: Er habe 16 Jahre eingezahlt, 13 Jahre lang als Mitglied der Künstlersozialkasse. „Ich habe richtig viel reingeblättert, richtig viel“, erklärt der Sänger weiter.

Dass sich sein guter Kumpel trotz seiner mickrigen Ansprüche im Alter keine Sorgen machen muss, stellt Lombardi daraufhin kurzerhand klar. „Der Unterschied zwischen dir und mir: Du bist überreich und mir geht es gut“, so der ‚Phänomenal‘-Interpret lachend. Pocher muss kleinlaut zugeben: „Ich werde kein Bürgergeld mehr beantragen müssen, davon gehe ich mal ganz stark aus.“