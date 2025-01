Musik Ringo Starr will kein Solokünstler sein

Ringo Starr - Joe Chambers Musicians Legacy Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 11:00 Uhr

Der Beatles-Star hasst die Vorstellung, auf sich alleine gestellt zu sein.

Ringo Starr hat keine Lust, als Solokünstler aufzutreten.

Der frühere Beatles-Schlagzeuger ist seit den 1980er Jahren mit seiner Band Ringo Starr and His All-Starr Band auf Tournee, wobei sich die Besetzung im Laufe der Jahre mehr als ein Dutzend Mal änderte. Nun enthüllt der Brite, dass er auch in Zukunft niemals alleine auftreten will.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ offenbart er: „Ich will nur in einer Band sein. Ich will nicht alleine unterwegs sein. Man kann nicht rausgehen und ‚Yesterday‘ nur mit dem Schlagzeug spielen.“

Starrs neuestes Projekt ist ein Country-Album mit dem Titel ‚Look Up‘, das in Zusammenarbeit mit dem berühmten Produzenten T Bone Burnett entstanden ist, der neun der elf Songs mitgeschrieben hat. Der 84-Jährige verrät, dass er nicht geplant hatte, ein Country-Album aufzunehmen, bis Burnett ihm kürzlich einen Song schickte, dem er nicht widerstehen konnte.

„Es gab keinen Plan, ein Country-Album zu machen. Er schickte mir diesen wunderschönen Country-Song, der mich auch heute noch umhaut. Ich dachte, er würde mir eine Art Rock-Pop-Song schicken, weil man einfach in dieser Welt ist“, erzählt der Musiker. 1979 veröffentlichte Starr bereits das Country-inspirierte Album ‚Beaucoups of Blues‘.