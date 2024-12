Musik Sam Fender: Neue Stadion-Shows angekündigt Sam Fender hat für den nächsten Sommer drei große Stadion-Headliner-Shows angekündigt, um sein kommendes neues Album ‚People Watching‘ zu promoten. Der 30-Jährige wird am Freitag, den 6. Juni, im London Stadion spielen, was seine bisher größte Headliner-Show wird, bevor er für zwei Shows in seine Heimatstadt Newcastle in den Norden zurückkehrt. Dort wird er am […]