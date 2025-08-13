Stars Tom Kaulitz erzürnt: ‚Das sagt man doch nicht!‘

Bang Showbiz | 13.08.2025

Der Tokio-Hotel-Gitarrist hat die Nase voll von reißerischen Schlagzeilen über seine Beziehung zu Heidi Klum.

Tom Kaulitz ist wegen einer Schlagzeile über seine Beziehung zu Heidi Klum verärgert.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist und die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Macherin sind seit 2018 offiziell liiert. Ein Jahr später gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie auf Capri das Jawort. Hämische Kommentare über ihren Altersunterschied sind der 35-jährige Musiker und das 52-jährige Supermodel gewohnt. Eine Überschrift in der ‚Daily Mail‘ war jetzt jedoch zu viel für Tom. Die Zeitung, die laut dem Star „sowieso ein schlimmes Blatt“ sei, hatte ihn als Heidis „Boy Toy“ bezeichnet. Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ reagierte er im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Bill erzürnt. „Das ist doch eine Frechheit, oder nicht?“, regte er sich auf und stellte klar: „Das sagt man doch nicht!“

Auch Bill fand die Schlagzeile ziemlich unpassend. „Also, über Boy Toy seid ihr ja wohl schon lange hinaus“, erklärte er trocken. Laut Tom sei der Begriff besonders ärgerlich, da es sich bei seiner Beziehung zu Heidi immerhin um eine langjährige Ehe handele und nicht um eine kurze Affäre: „Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag! Boy Toy würde man ja höchstens mal sagen, wenn man irgendwie nur einen Fling miteinander hat.“

Dass in Berichterstattungen immer wieder betont werde, dass zwischen Heidi und ihm 16 Jahre liegen, bezeichnete Tom außerdem als „Age Shaming“. Bill sieht das Problem in veralteten sozialen Konstrukten. „Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt“, erklärte er und prophezeite, dass sein Bruder sich auf Dauer damit abfinden müsse, dass das Thema Altersunterschied ihn begleitet. Tom schien das nicht zu passen. „Das ist doch lächerlich“, beschwerte er sich gereizt.