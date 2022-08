Von Kader Loth bis Eric Sindermann „Sommerhaus der Stars“ 2022: Welche Kandidaten riechen nach Stress?

Redaktion KuT | 11.08.2022, 14:47 Uhr

Alle acht „Sommerhaus der Stars“-Paare im Sammel-Porträt

Endlich ist es so weit! „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 öffnet seine Pforten wieder beim RTL und wir freuen uns auf eine Promi-WG, bei der der Haussegen garantiert schon direkt nach dem Einzug gehörig schief hängt. Schuld dran sind natürlich die Kandidaten. Wir haben die romi-Paare ganz genau unter die Lupe genommen und verraten, wo die potentiellen Streithähne, Oberzicken, Suffköppe und Intriganten lauern.

Los geht es am Mittwoch, 7. September 2022, 20:15 beim RTL. Dann steigt die große Einzugsparty im „Sommerhaus der Stars“ linear im TV. Auf RTL+ steht Folge 1 bereits am 31. August 2022 im Stream bereit. Wer aber klassisch zur Primetime vor der Glotze das WG-Elend verfolgen, schaltet immer mittwochs und sonntags um 20:15 ein.

Und was sollen wir sagen: Nach der Staffel mit Ex-Bachelor Andrej Mangold, Kubilay und dem Spuck-Eklat dachten viele, dass dieser TV-Tiefpunkt nicht mehr zu unterbieten sei. Doch dann kam Mike Cees und sprühte seine toxische Männlichkeit über Ehefrau Michelle Monballijn und die Bocholter Promi-WG. Ein weiteres Negativ-Highlight in der Geschichte der Show. Und was erwartet und im „Sommerhaus“ 2022?

Was erwartet uns im „Sommerhaus“ 2022?

So viel sei verraten: Auch in Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars“ ist ordentlich was los – und dafür sorgen die acht neuen Promi-Paare, die sich und ihren mehr oder weniger prominenten Mitbewohner:innen das Leben garantiert wieder zur Hölle machen. Wer hat das Potential zum Streithahn, wer ist die größte Nervensäge, wer die schlimmste Zicke? Und welches Paar könnte den Abstecher ins Sommerhaus nicht überleben – als Paar versteht sich…

Wer schlägt sich durch und wer schlägt sich selbst? Wer hält zusammen und wer fliegt auseinander? Welches Paar dreht auf und welches dreht durch? Und wer wird „DAS Promipaar 2022“ und holt sich die 50.000 Euro? Die Antworten gibt’s bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, ab 7. September bei RTL.

Wir haben die Promi-Paare genau unter die Lupe genommen und stellen die 16 Kandidaten und Kandidatinnen vor.



Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (52)

Los geht es mit Kader Loth – Deutschlands (selbsternannter) Reality Queen. Unvergessen ist bis heute wohl ihr legendärer Ohnmachtsanfall in der fünften Staffel „Big Brother“. Dieser und die von ihr stets erwartete „Contenance“ machten viele Schlagzeilen und sie ganz nebenbei berühmt. Unzählige TV-Auftritte später fragt man sich: Warum war sie noch nicht im „Sommerhaus“? Ein Versäumnis, findet auch Kader. „Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist.“ Und die Königin kommt dieses Mal nicht allein. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite oder besser gesagt unter ihrem Kommando?

Seit über einem Jahrzehnt liebt Kader den gleichen Mann: Ismet Atli. Der Juwelier, den sie liebevoll den „Kettenkönig“ nennt, habe sich in einem Berliner Szeneclub auf den ersten Blick in Kader verguckt. Für sie war es zuerst nur eine enge Freundschaft. Doch Ismet hat um seine Kader gekämpft. Mit Erfolg. 2017 haben die beiden nach einigen Höhen und Tiefen, On und Off nach türkischem Brauch in ihrer Heimat Berlin geheiratet.

Sommerhaus der Stars 2022: Diese Promis bringen Reality-TV-Erfahrung mit

Und wie ist so die Rollenverteilung bei dem Paar Loth/Atli? Kader ist wie zu erwarten eine Königin in jeder Beziehung. Ismet ist laut Auskunft seiner Ehefrau allerdings der Chaot in der Beziehung, der „nie kocht, nie putzt und nie aufräumt“. Er könne froh sein, eine Frau wie sie zu haben. Kader pflegt auch privat Haltung und hat eine klare Strategie fürs „Sommerhaus“ 2022: „Wir sind nicht prollig unterwegs, das überlassen wir den Influencern.“

Die Reality-Queen fordert zwar stets Conentance und drückt sie auch gerne sehr gewählt. Doch auch eine Kader Loth kann mal die Fassung verlieren – und Spoiler-Alarm: wird sie. Wenn sie etwas ungerecht findet, explodiert sie, gesteht Kader im Interview mit RTL. Na dann: Viel Spaß im Sommerhaus. Hier lauert der Sprengstoff auf jedem Quadratzentimeter…

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ehemann Ismet Atli (51) ziehen ins „Sommerhaus der Stars 2022“

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

Das nächste Promi-Paar, das sein Glück im Sommerhaus versuchen will sind Patrick Romer und Antonia Hemmer. Gefunden haben sich die beiden 2020 in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Obwohl Antonia die Hofwoche vorzeitig verließ, kamen die beiden dennoch zusammen. Zueinander fanden sie vor allem durch Antonias Hartnäckigkeit. „Ich bin ihm so auf den Sack gegangen“, gibt sie offen zu. Patrick ist Student und Rinderzüchter – oder wie er sich selbst bezeichnet: „Ackerdemiker“. Er betreibt gemeinsam mit seinen Eltern eine Hochlandrinderzucht.

Antonia ist im echten Leben Kosmetikerin und kommt aus Hannover. Sie wurde nicht nur durch ihre TV-Teilnahme bekannt, sondern auch durch erotische Fotos für einen Brauerei-Kalender. Ob wir ihre Freizügigkeit auch im „Sommerhaus“ zu sehen bekommen?

Antonia und Patrick führen eine Fernbeziehung zwischen ihrer Heimat Hannover und seinem Wohnort Konstanz. Das sei nicht einfach für das „Bauer sucht Frau“-Paar. Patrick über sich: Er sei kein Romantiker, aber wenn er eine Beziehung eingehe – dann mit der Frau fürs Leben. Heirat und Kind also nicht ausgeschlossen, am liebsten in dieser Reihenfolge. Aha, aber ganz ohne Romantik? Und am Wochenende immer nur Feiern und Saufen mit den Jungs? Schwierig, findet auch Antonia. Zuletzt sorgte ihre wilde Malle-Sause ohne ihren Schatz für Schlagzeilen.

Ist die Liebe der beiden stark genug für den Endgegner „Sommerhaus“? Und wie gut verstehen sich Antonia und Patrick, wenn sie 24 Stunden aufeinander hocken?

Auch im „Sommerhaus“: „Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Auch „Der Checker vom Neckar“ zieht ins „Sommerhaus der Stars“ 2022: Paradiesvogel Cosimo Citiolo ist zwar gelernter Friseur, sieht sich aber eher als Superstar. Dieter Bohlen hat das leider nicht so gesehen, aber durch seine skurrilen mehrfachen Auftritte bei DSDS avancierte Cosimo immerhin zum Kult-Kandidaten. Berühmt wurde er dadurch vielleicht nicht, aber immerhin bekannt. In besonderer Erinnerung bleibt wohl sein Auftritt im Spiderman-Kostüm. Cosimo ist eben ein echter Entertainer, der seine Fans mit Singles wie „Ketchup Mayo Sandwich“, aber auch mit einer eigenen Autobiografie unterhalten will. Der Titel klingt nach einem echten Citiolo: „Ohne Spaß kein Fun“.

Und ohne Kamera kein Applaus. Cosimo liebt nämlich die Aufmerksamkeit. Und seit Ende 2019 auch die Frau an seiner Seite: Nathalie. Für seine Nathalie ist Cosimo die Nummer 1. Kennengelernt haben sich der gebürtige Stuttgarter und die gebürtige Berlinerin in einer Disco. Dabei hatten sie vor Jahren schon einmal miteinander geschrieben. Pikantes Detail: Nathalie konnte sich daran erinnern, Cosimo nicht – Oooooops! Egal: Cosimo fand Nathalie einfach heiß und packte sämtliche Flirttricks aus. Italienischem Temperament und Ego sei Dank überzeugte er auch sie: „Es gibt keinen heißeren Typen!“

Unfassbar: Diese Beauty liebt tatsächlich Knalltüte Cosimo!

Nathalie ist gelernte Kosmetikerin und lebt seit Oktober 2020 mit Cosimo im Rheinland. Doch der nächste Umzug steht an: ins „Sommerhaus“. Dort geht es ihnen vor allem um Spaß. Denn ohne Cosimo kein Fun – davon sind die beiden überzeugt! Doch wir wissen aus der Vergangenheit, dass Cosimos gute Laune auch schnell mal kippen kann…

Auch DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31) ziehen ins „Sommerhaus“ 2022

Rapper, Designer, Reality-Star Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen (27)

Auch den nächsten „Sommerhaus“-Bewohner kennen wir bereits aus dem Reality-TV: Eric Sindermann, aka „Dr. Sindsen“. Er war schon bei „Ex On The Beach“ und auch bei „Promi Big Brother“. Dabei fing sein Leben eigentlich ganz weit weg von Trash.TV an: Eric wurde in Berlin geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sein Vater war Leiter der Mordkommission Berlin, sein Großvater Politiker und Präsident der DDR-Volkskammer. Eric selbst schlug einen anderen, sportlichen Karriere-Weg ein: Im Alter von 8 Jahren begann er mit Handball und mit 18 Jahren hatte er seinen ersten Vertrag. 2014 das Karriereende: Eric zog nach Berlin, machte eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann und tauchte in die Technoszene ein.

2017 startete er als „Dr. Sindsen“ im Bereich Mode durch. Mit Harald Glööckler brachte er 2020 eine gemeinsame Kollektion auf den Markt. Größere Bekanntheit erlangte Eric 2021 durch seine Teilnahme an „Promi Big Brother“. Dort versprach er Deutschland: „Dieses Gesicht ist bald ein A-Promi“. Eric selbst ist kein Kind von Traurigkeit. So prahlte er öffentlich: „Ich hatte schon 500 Frauen!“ Und schloss auch Sex im Container nicht aus. Schließlich habe er als „Underdog“ nichts zu verlieren.

Aktuell steht auf seiner Liste eine Frau ganz oben: Katharina. Die ist das genaue Gegenteil von Eric, denn sie macht abseits von Kameras Karriere. Sie hat zwei abgeschlossene Bachelor-Studiengänge und macht ihren Master. Eric hatte es mit ihr am Anfang nicht leicht, denn sie wollte einfach nicht auf seine Macho-Sprüche reinfallen. Doch er hat die Taktik gewechselt und seine neue Devise heißt: „Zuhören“. Wie ihm das im „Sommerhaus“ gelingt? Und ob seine sehr extrovertierte Art wirklich bei allen Mitbewohnern auf Wohlwollen stoßen wird? Man munkelt, dass dem nicht so ist…

Sie sorgen angeblich für tress im „Sommerhaus“: Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Welcher Promi hat das größte Stress-Potential im diesjährigen Sommerhaus-Cast? Für viele dürfte die Antwort klar sein: Mario Basler. Der ehemalige deutscher Fußballspieler ist berüchtigt für sein Temperament – nicht nur auf dem Platz. Seine Profikarriere startete er beim 1. FC Kaiserslautern. 1994 nahm er als Nationalspieler an der Weltmeisterschaft in den USA teil. 1996 wechselte er zum FC Bayern München, mit dem er mehrere Titel gewann. Später war er Trainer bei mehreren unterklassigen Vereinen. Bis heute ist er ehrenamtlich als Trainer aktiv. War das Fußballer-Dasein früher sein Traum, ist es heute mehr ein Hobby. Jetzt macht er es sich viel lieber gemütlich – gemeinsam mit seiner Partnerin Doris.

Doris wurde in Oberbayern geboren. Nach der Schulzeit absolvierte sie zwei Berufsausbildungen: zur Hotelfachfrau und staatlich geprüften Kinderpflegerin. Sie arbeitete eine Zeit als Verkaufs- und Vertriebsassistentin in der Modebranche, heute als Verwaltungskraft. Und: Doris ist eine richtige Powerfrau. Und eine Löwen-Mama. Aus ihrer geschiedenen Ehe stammt ihr mittlerweile erwachsener Sohn Nicolai, den sie liebevoll Nikki nennt.

Mario Basler war ebenfalls bereits verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Iris war er gleich mehrmals liiert. So auch mit Doris. 2009 fanden die beiden das erste Mal zueinander. Doch im Jahr 2016 war alles aus. Und ganz pikant: Es folgte ein öffentliches Liebes-Comeback mit seiner Ex-Frau Iris. Doch 2019 trennten sich die beiden erneut und Doris und Mario kamen sich wieder näher. Die beiden können offensichtlich nicht ohneeinander. Außer im Schlafzimmer – denn geschlafen wird getrennt. Schließlich schnarche Mario. Was wohl seine neuen Mitbewohner im „Sommerhaus“ zu dieser nächtlichen Ruhestörung sagen werden? Das ist Doris egal. Ihre Devise für Haus: ein Team auf allen Ebenen. Doris ist zuversichtlich und wie sie selbst sagt, eine ebenbürtige Spielpartnerin.

Neu im „Sommerhaus“ 2022: Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Sie gehören zu den Küken im „Sommerhaus der Stars“ 2022: Marcel Dähne und Lisa Weinberger. Wer? Marcel ist ein österreichischer YouTuber aus Linz, der unter dem Künstlernamen KsFreakWhatElse (abgekürzt KsFreak) bekannt wurde. Inhalt seiner YouTube Videos sind hauptsächlich Vlogs, Pranks und Challenges. Bevor er seinen Kanal gründete, absolvierte er eine Ausbildung zum Installateur.

Seit 2015 macht Marcel auch Musik, hauptsächlich Hip-Hop und Rap. 2016 veröffentlichte er seine erste Solo Single „1 Million“, die 27 Millionen Aufrufe erhielt. Sein Debütalbum „WhatElse“ erschien 2017. In Österreich erreichte es Platz 4 der Charts. Klingt doch nach einem vollen Erfolg, doch der hat ja bekanntlich fast immer auch Schattenseiten. Und so wurde Marcel vom „Vice“ Magazin 2018 zu einem der 100 nervigsten Gestalten Österreichs gewählt, trotzdem folgen ihm 2,11 Millionen.

Auch Lisa Weinberger ist digital unterwegs: Sie ist eine österreichische Influencerin. Ihre Lieblingsthemen sind Beauty, Fitness und Lifestyle. Auch Beauty-Eingriffen steht sie offen gegenüber. Sie selbst hatte etwa schon eine Brust-OP. Auch das teilte sie mit ihrer Community. Sie plaudert offen aus dem sehr persönlichen Nähkästchen und auch als Paar stehen die beiden oft gemeinsam vor der Cam. Ob für YouTube Challenges, Tik Toks oder Instagram Stories. Das Influencer-Paar ist immer online. Marcel und Lisa sind seit Ende 2018 ein Paar und wohnen auch seit Tag 1 zusammen. Im letzten Jahr zogen sie mit zwei Katzen in eine größere Wohnung, auch in Linz.

Jetzt tauschen sie das luxuriöse Influencer-Leben gegen das „Sommerhaus“. Wir Marcel dort sein Nerv-Potential entfalten? Und wie bekommt den beiden Influencerin der Digital-Detox? In einer Sache bleibt sich Marcel allerdings treu: „Ich bin ein Entertainer, in allem, was ich mache!“ Ob das auch analog ein Erflg ird, wird sich zeigen…

Wie schlagen sich diese beiden wohl im „Sommerhaus“? YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Mit Sascha Mölders zieht noch ein zweiter Fußballer ins „Sommerhaus“. Mölders wurde in Essen geboren. Im Ruhrgebiet begann auch seine Fußballkarriere. Ab 2016 spielte Sascha beim TSV München 1860. Mölders avancierte dort zum „Alpha-Löwen“ und steuerte die meisten Tore bei. In der Saison 2020/2021 wurde er mit 22 Treffern ältester Torschützenkönig. Im Dezember 2021 kam es zur Vertragsauflösung zwischen dem Mannschaftskapitän Sascha Mölders und dem TSV 1860 München. Fußballfans und Medien begleiteten die Causa Mölders interessiert. Auch im Januar 2022 reißt der Presserummel nicht ab: Es wird bekannt, dass Sascha zum früheren Drittligisten Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga Südwest wechselt – als spielender Co-Trainer. Diesen Status weiß Sascha für sich zu nutzen. So macht er aus seinem Spitznamen „Die Wampe von Giesing“, den er aufgrund seiner körperlichen Verfassung bekam, Gewinn.

Und wen hat die Wampe mit im Gepäck? Ivonne. Mit der ist Sascha seit 14 Jahren verheiratet. Das Paar hat vier Kinder – zwei brachte Ivonne mit in die Beziehung und zwei gemeinsame. Sascha war immer wichtig, dass seine zukünftige Frau etwas mit Fußball zu tun hat. Mit Ivonne an seiner Seite hat er ein starkes Familienoberhaupt gefunden, das mindestens genauso fußballverrückt ist wie er selbst. Dabei ist vor allem Ivonne eines besonders wichtig: Sie ist keine klassische Spielerfrau. Aber eine echte Vollblut-Mama. Dazu steht sie. Sie managt Haushalt und Familie – und gibt den Ton an. Ihre Teilnahme beim „Sommerhaus“ steht ganz unter dem Motto: „No pain, no gain“ – ohne Fleiß, kein Preis!

Aus dem Alltag ins „Sommerhaus“: Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (48) und Katharina Dürr (39)

Sportler, Influencer, Reality-Stars – und? Natürlich darf im „Sommerhaus“ 2022 auch ein Soap-Urgestein nicht fehlen. Gestatten: Stephen Dürr aka Till Weigel aus „Unter Uns“. In der RTL-Serie gab Dürr Anfang der 1990er Jahre sein Soap-Debüt. Der Frauenschwarm spielte dort von 1994 bis 1996 die Rolle des Till Weigel. Mit „Alles was zählt“ folgte 2006 wieder eine RTL-Soap. Doch auch in öffentlich-rechtlichen Serien wie beispielsweise in „St. Angela“ oder „In aller Freundschaft“ war Stephen als erfolgreicher Schauspieler vertreten. In Letzterer mit einem Langezeit-Engagement von 1998 bis 2005.

Privat mag Stephen es auch verbindlich. Mit seiner Katharina führt er eine Langzeit-Beziehung. Über 20 Jahre sind die beiden nun schon zusammen. 13 davon verheiratet. Der Antrag war eher gemütlicher statt romantischer Natur: Zu Hause auf der Couch mit einem Stoffelefanten als Ringträger. Zu dem Zeitpunkt waren Stephen und Katharina schon sieben Jahre zusammen. Das erste Mal trafen sie sich in einer Disco – als Teenie-Katharina all ihren Mut zusammennahm und Stephen, den sie aus dem Fernsehen kannte, ansprach. Ohne Folgen. Zwei Jahre später, gleiche Disco, anderer Ausgang: Die beiden wurden trotz Altersunterschied ein Paar.

Heute steht für beide die Familie an erster Stelle. Seit der Geburt seiner Töchter ist Stephen nur noch vereinzelt in Serien zu sehen. Er ist hauptberuflich – und das ganz bewusst – Papa: „Wir wollen Vollzeit-Eltern sein.“ Andere Herausforderungen sind aber nicht ausgeschlossen. Und so wagte Katharina den Schritt in die Modebranche und ist mittlerweile stolze Inhaberin des noch jungen Labels Herzberührt.

Katharina ist großer Fan vom „Sommerhaus“ und die treibende Kraft in dieser Challenge. Dabei müsse sie ihre (schreckliche) Höhenangst überwinden. Doch sie könne sich zu 100 Prozent auf Stephen verlassen. Da gibt es keine Diskussion – und dass, obwohl sie sonst gerne alles ausdiskutieren möchte… Oooops, hat sie damit das Zeug zur Nervensäge und Labertasche im „Sommerhaus“? Wie kommt das Soap-Couple generell bei den Mitbewohnern an? All das werden wir schon ganz bald erfahren.

Auch Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39) versuchen ihr Glück im „Sommerhaus“

Wie funktioniert das „Sommerhaus der Stars“?

Jetzt kenne wir die Paare, die 2022 ins „Sommerhaus“ im beschaulichen Ostwestfalen einziehen werden. Aber was erwartet sie dort? Die Paare leben gemeinsam unter einem Dach in Bocholt und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promi-Paaren arrangieren. Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist keine Luxusherberge: rustikales und landestypisches Ambiente sind garantiert. Es bietet nur begrenzten Platz und es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Die Promi-Paare müssen sich Zimmer teilen: durch Stockbetten, Schlafsofas und „Matratzenmonster“ werden schon die Übernachtungen zum Abenteuer.

Luxus sieht anders aus! Die Entscheidung, wer wo schläft und warum, ist allein den Prominenten überlassen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Fehlanzeige! Wie und ob es sich im Haus leben lässt, liegt in den Händen der Promis!

Die Spiele

In den Spielen haben die Promi-Paare die Chance, sich vor dem Rauswurf aus dem „Sommerhaus“ zu sichern. Wer gewinnt, darf bei der nächsten Nominierung nicht gewählt werden.

Die Nominierungen

Hier wird Tacheles gesprochen und abgestimmt – wer mag wen am wenigsten? Die beiden Paare mit den meisten Stimmen müssen in einer packenden Exit-Challenge um den Verbleib im Sommerhaus kämpfen. Das Gewinnerpaar darf bleiben.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2022: Start, Sendezeiten & Streaming

Lange wurde spekuliert, wann das Sommerhaus 2022 endlich seine TV-Türen öffnen würde – und dann wurden wir vom RTL erlöst: Am 07. September feiert das Sommerhaus Eröffnung im linearen TV – natürlich zur Prime Time bei RTL. Für Streaming-Fans geht es aber schon am Mittwoch, 31. August bei RTL+ los! Und: Die Show läuft sogar zweimal pro Woche!

Hier alle Termine:

Streaming RTL+

1. Folge, Mittwoch, 31. August

2. Folge, Mittwoch, 07. September

3. Folge, Sonntag, 11. September

4. Folge, Mittwoch, 14. September

5. Folge, Sonntag, 18. September

6. Folge, Mittwoch 21. September

7. Folge, Sonntag, 25. September

8. Folge, Mittwoch, 28. September

9. Folge, Sonntag, 2. Oktober

10.Folge, Mittwoch, 5. Oktober

Ausstrahlung linear bei RTL

1. Folge, Mittwoch, 07. September 20.15 Uhr

2. Folge, Sonntag, 11. September 20.15 Uhr

3. Folge, Mittwoch, 14. September 20.15 Uhr

4. Folge, Sonntag, 18. September 20.15 Uhr

5. Folge, Mittwoch 21. September 20.15 Uhr

6. Folge, Sonntag, 25. September 20.15 Uhr

7. Folge, Mittwoch, 28. September 20.15 Uhr

8. Folge, Sonntag, 2. Oktober 20.15 Uhr

9. Folge, Mittwoch, 5. Oktober 20.15 Uhr

10. Folge, Sonntag, 9. Oktober 20.15 Uhr

„Sommerhaus“-Finale und „Das große Wiedersehen“

Am letzten Sonntag, den 9. Oktober 2022 zeigt RTL das „Sommerhaus“-Finale um 20:15 Uhr. Hier spielen nur noch zwei Paare gegeneinander. Welches Paar gewinnt das Finalspiel, sichert sich die Siegprämie von 50.000 € und wird „DAS Promipaar 2022“? Direkt im Anschluss präsentiert Frauke Ludowig „Das große Wiedersehen“. Nach dem Finale treffen alle Promipaare erneut aufeinander, um bei den schönsten Bildern und Erlebnissen ein Resümee vom Aufenthalt im Sommerhaus zu ziehen.