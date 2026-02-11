Stars Bad Bunny zollte seinem verstorbenen Onkel während seines Super-Bowl-Auftritts Tribut

Bad Bunny performs at Super Bowl LX Feb 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 09:00 Uhr

Bad Bunny hat seinem verstorbenen Onkel während der Halbzeitshow beim Super Bowl Tribut gezollt.

Der 31-jährige puerto-ricanische Sänger stand beim NFL-Showdown am Sonntag (08. Februar) als Headliner auf der Bühne. Er trug ein cremefarbenes Zara-Outfit mit weit geschnittener Hose und einem schulterbetonten Football-Oberteil, auf dessen Rückseite sein Nachname Ocasio sowie die Nummer 64 prangten. Nun erklärte er die Bedeutung dieser Zahl. Der ‚Monaco‘-Interpret ehrte damit seinen Onkel Cutito, der 1964 geboren wurde und mit 17 Jahren Puerto Rico verließ, um auf dem US-amerikanischen Festland zu arbeiten. Cutito brachte Bad Bunny „viel von dem bei, was er über die NFL weiß“, und sein Einfluss führte dazu, dass der Künstler Fan der San Francisco 49ers wurde. Er sagte gegenüber ‚The Cut‘: „Ich habe immer davon geträumt, meinen Onkel zu einem Super Bowl mitzunehmen, und ich konnte es nicht. Er ist unerwartet und ohne Vorwarnung gegangen. Also habe ich beschlossen, ihn während meiner Super-Bowl-Halbzeitshow auf meinem Shirt zu tragen. Ich habe ihm meine Performance gewidmet, bevor sie begann. Ich bin sicher, dass er es gesehen hat, dass er anwesend war und dass er stolz auf seinen Neffen war.“

Während der Show zeigte Bad Bunny waghalsige Akrobatik, und die Produzenten berichteten, dass er sich „weigerte, ein Sicherheitsgeschirr zu tragen“ – unter anderem bei einer Szene, in der er ohne Geländer an einem Mast hochkletterte. Regisseur Hamish Hamilton sagte gegenüber ‚Variety‘: „Er weigerte sich, ein Geschirr zu tragen. Er meinte: ‚Ich brauche das nicht.‘ Das hat allerlei rechtliche Konsequenzen, was nicht wirklich mein Bereich ist. Aber interessanterweise konnten wir, nachdem er beschlossen hatte, kein Geschirr zu tragen, eine Kamera am Mast anbringen, um ihn von oben beim Hochklettern zu filmen!“

Kreativdirektorin Harriet Cuddeford ergänzte: „Er macht seine Stunts selbst, dieser Typ, und er hat es in etwa drei Minuten gelernt. Direkt den Mast hoch.“ Bad Bunny trat im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, zur Halbzeit des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots auf und performte einige seiner größten Hits, darunter ‚Tití Me Preguntó‘, ‚MONACO‘ und ‚BAILE INOLVIDABLE‘. Der Künstler – mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio – holte außerdem Gaststars wie Lady Gaga und Ricky Martin auf die Bühne. Zudem gab es Auftritte von Persönlichkeiten wie Pedro Pascal, Cardi B, Karol G und Jessica Alba.