Musik Bruno Mars: Erstes Soloalbum seit zehn Jahren ist fertig

Bruno Mars - Getty - 2022 - 64th Annual Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger verkündet stolz, dass er die Arbeit an seiner nächsten LP abgeschlossen hat.

Bruno Mars hat sein neues Album fertiggestellt.

Der 40-jährige Sänger bestätigte, dass er die Arbeit an seiner nächsten LP abgeschlossen hat – dabei handelt es sich um sein erstes Soloalbum seit einem Jahrzehnt. Auf X schrieb Bruno schlicht: „Mein Album ist fertig.“

Die Platte wird seine erste seit ’24K Magic‘ von 2016 sein, die Hits wie ‚That’s What I Like‘ und ‚Finesse‘ enthielt. Seitdem hat Bruno mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, darunter mit Cardi B für den Remix von ‚Finesse‘ (2018) und Anderson Paak für ihr gemeinsames Album ‚An Evening With Silk Sonic‘ (2021). Zu Brunos jüngeren Projekten zählen die Singles ‚Die With a Smile‘ (2024) mit Lady Gaga und ‚APT.‘ zusammen mit Rosé von BLACKPINK.

Nach der Veröffentlichung von ‚APT.‘ im Oktober 2024 deutete Bruno an, dass er weitere Musik mit der 28-jährigen Sängerin aufgenommen habe. Im Interview mit ‚Billboard‘ verriet er: „Oh, ja, da gibt es mehr Musik. Und wir lieben den Song, an dem wir gearbeitet haben – ich verrate den Titel nicht … Wir versuchen nur herauszufinden, wann oder wie wir ihn veröffentlichen.“

Der ‚Talking to the Moon‘-Interpret offenbarte außerdem, dass die Koreaner ihn seit der K-Pop-Kollaboration mit offenen Armen aufgenommen haben. „Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber für mich ist es jetzt in Korea anders“, erzählte er. Bruno fügte hinzu: „Sie behandeln mich dort jetzt ein bisschen anders. Und wie gesagt, ich fühlte mich von dem Song wirklich angezogen, weil er ein Stück koreanischer Kultur enthält – und das fand ich magisch.“