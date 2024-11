Musik Coachella: Line-Up steht fest

Green Day - Saviors Tour at Oracle Park in San Francisco on Friday, Sept. 20, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 11:00 Uhr

Post Malone, Lady Gaga und Green Day sind die Headliner des Coachella 2025.

Das jährliche Festival findet vom 11. bis 13. April und vom 18. bis 20. April statt und das Line-up mit Künstlern wie Missy Elliott, The Prodigy, Charli XCX, Jimmy Eat World, Megan Thee Stallion und Kraftwerk wurde jetzt bekannt gegeben.

‚Poker Face‘-Hitmacherin Gaga wird freitags an beiden Wochenenden als Headliner auftreten, während die Pop-Punk-Legenden Green Day an den Samstagen auf dem Programm stehen. ‚American Idiot‘-Sänger Billie Joe Armstrong sagte dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Tod, Steuern und Rock‘n‘Roll. In dieser aus den Fugen geratenen Welt wissen wir eines mit Sicherheit: Rock‘n‘Roll ist für immer und sein Geist wird jetzt mehr denn je gebraucht. Also bring deine Wut, deine Hoffnung und deine lauteste Stimme mit. Coachella, lasst uns die Zeit unseres Lebens haben.“ Das Trio – zu dem auch Mike Dirnt und Tre Cool gehören – wird zum ersten Mal in seiner 37-jährigen Karriere auf dem Festival spielen.

Post Malone – der im Laufe der Jahre hingegen schon mehrmals dort aufgetreten ist, aber nie als Headliner angekündigt war – wird das Festival am Sonntag endgültig abschließen und auch Travis Scott wird mitmischen. Der Hip-Hop-Star hat keinen festen Tag, sondern wird als „Travis Scott designs the desert“ angekündigt. Laut Magazin ‚Rolling Stone‘ wird Travis nach Green Day mit einem immersiven Erlebnis namens CatcusCon auftreten. Ursprünglich sollte er schon 2020 Headliner des Coachella-Festivals sein, aber die Veranstaltung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Er wurde für die Ausgabe 2022 umgebucht, aber sein Auftritt wurde zurückgezogen, nachdem 10 Menschen bei einem Gedränge bei seinem Astroworld Festival im Vorjahr ums Leben gekommen waren.