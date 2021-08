Der Brüller: So haben wir Heidi Klum, Barbara Schöneberger & Co. noch nie gesehen!

27.08.2021 20:00 Uhr

Die britische Gummipuppen-Show "Splitting Image" kehrt mit einer "Kraut's Edition" nach Deutschland zurück. Jetzt sind die Promi-Puppen in voller Schönheit erstmals komplett zu sehen.

Gespannt war man auf die Kreation vieler Neuzugänge Heidi Klum, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Jan Böhmermann, Jorge Gonzalez, Markus Lanz, Capital Bra und viele mehr. Jetzt hat Sky Deutschland, wo die Show ab 16. September laufen wird, neue Bilder veröffentlicht.

Waren im britischen Original bisher schon Kanzlerin Angela Merkel und Trainer Jürgen Klopp vertreten, erhält die neue Staffel im September auch Unterstützung von über 20 weiteren prominenten deutschen und österreichischen Charakteren, die eine tragende und meist auch maßlos überzogene Rolle spielen.

Barbara Schöneberger

Zahlreiche Politiker-Neuzugänge

Pünktlich zur bevorstehenden Bundestagswahl gehören erstmals Puppen wie Annalena Baerbock, Armin Laschet, Markus Söder, Karl Lauterbach, Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und „Kanzlerkandidat Nr. 2“ Olaf Scholz auf der Liste des hochkarätigen Cast. Und warum ist letzterer blau und sieht aus wie ein Schlumpf? CSU-Chef Markus Söder hatte dem SPD-Politiker mal vorgeworfen, „schlumpfig zu grinsen“…

Die neuen Puppen werden in aufwändiger Handarbeit aus Latex in Deutschland und Großbritannien gefertigt. Elmar Freels, Chefautor der Show, sagte dazu der „Bild“-.Zeitung: „Die Puppen werden jeweils von 15 Personen in neun Tagen hergestellt. Erst gibt es eine Karikatur, dann eine Tonskulptur, die dann mit Latexschaum ausgegossen wird.“

Wir zeigen hier die putzigen Darsteller der deutschen Ausgabe!

Mit „Hurra Deutschland“ fing es an

Die ist quasi der Nachfolger der Politsatire-Puppenshow „Hurra Deutschland“, die von Juni 1989 bisAugust 1991 im Ersten zu sehen war.

Vorbild war schon damals die seit 1984 bestehende britische Sendung „Spitting Image“ des Fernsehsenders ITV.

Insgesamt neun neue Episoden und ein Best-of wurden nun in einer deutsch-britischer Koproduktion in Auftrag gegeben und bilden damit die erste internationale Version des Comedy-Formats.

Also vormerken: „Spitting Image: The Krauts‘ Edition“, Satireserie, erste Staffel ab 16. September mit 10 Episoden, je ca. 20 Minuten bei Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf Abruf.

Armin Laschet

Das ist „Spitting Image“

In den 1980ern entwarfen Roger Law und Peter Fluck die legendären Latex-Puppen zunächst, um Artikel in der „The Sunday Times“ zu illustrieren. Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Diktator Muammar al-Gaddafi gehörten – böse überzeichnet – zum Standardpersonal. Mit ihrem Video zu „Land of Confusion“ machte die Popband Genesis die Politpuppen endgültig weltweit berühmt.

Markus Lanz

In der Neuauflage sorgt nun u.a. eine überzogene Nachbildung von Donald Trump für Aufsehen. Derbe Gags und gepfefferte Sketche – „Spitting Image“ kennt keine Gnade!

Mit über 100 verschiedenen Puppen kreieren Schöpfer Roger Law sowie sein Kreativteam rund um den mehrfach ausgezeichneten Jeff Westbrook als Showrunner und Leiter des Autorenteams eine unterhaltsame, scharfzüngige und zeitgemäße Satire, die sich dabei über gängige Konventionen und Klischees hinwegsetzt.

Joko & Klaas

Jorge Gonzalez

Capital Bra

Karl Lauterbach

Olaf Scholz

Markus Söder

Heidi Klum

Jan Böhmermann

Thomas Müller

Lothar Matthäus